المحكمة الاتحادية تصدر قرارا ملزما بشأن "المحتوى الفاحش"

وقال إعلام المحكمة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب".وأضافت، "وكذلك الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم وذلك في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13\3\2024 وقد تضمن قرار الحكم حجب لمواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب­ وقيم المجتمع العراقي وحسب التفصيل الوارد في قرار الحكم".