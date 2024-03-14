بغداد.. السجن 10 سنوات بحق مروج ومتاجر بالمواد المخدرة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "القي القبض عليه بمعلومات أمنية حول قيامه بالمتاجرة بالمخدرات وكذلك وجد في داره مجموعة أكياس تحوي مخدرات بوزن 40 غم وميزان الكتروني وبايب زجاجي عدد 6 وقداحة عدد 2 وكوزان عدد 2 وأسلحة واعتده".وأضاف أن "الأحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".