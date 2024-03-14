التعليم تعلن توفر 90 منحة دراسية هندية للبكالوريوس والماجستير

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "90 منحة دراسية مقدمة إلى العراق من جامعة (Maharishi Markadeshwar) الهندية لدراسة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات".وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن "المنح تتوزع بواقع 60 مقعدا لدراسة البكالوريوس في تخصصات تطبيقات الحاسوب وإدارة الأعمال والمحاسبة والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والتقنيات الإحيائية والكيمياء وتقنيات المختبرات الطبية".وأشارت الى " 30 مقعدا خصص لدراسة الماجستير في تخصصات الفيزياء والكيمياء التقنيات الإحيائية والرياضيات وعلم النبات والأحياء المجهرية وأن آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 2024/4/15".