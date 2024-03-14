المالية النيابية تبحث مع البنك المركزي سبل زيادة قيمة الدينار

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية اجتمعت برئاسة عطوان العطواني وبحضور اعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي".وأكد رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة، على "اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الحانب الرقابي، وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي".وأعربت اللجنة المالية "عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من اجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز".من جهته استعرض محافظ البنك المركزي "الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى "وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية، مشيدا "بالدور الذي تقوم به اللجنة المالية في متابعة الحركة المالية والاقتصادية للبلد".