لإضراره بالمال العام.. السجـن 7 سنوات لمدير آثار صلاح الدين سابقاً

وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أشار فيه إلى أنَّ "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار محافظة صلاح الدين سابقاً، في القـضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها الى القضاء"، لافتاً إلى أنَّ "المدان أقدم على تزوير صورة قيد لقطعة أرضٍ أثرية، ومنح سنداتٍ عقاريَّة للمواطنين على أنَّها أرضٌ زراعيَّـة".وأضاف إنَّ "المدان تسبَّب بفعلته هذه بإلحاق ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (169,500,000,000) مليار دينار"، مُوضحاً أنَّ المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة تولَّدت لديها القناعة الكافية بإدانته، مُستندةً في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".