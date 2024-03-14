لشهر كامل.. المرور تعلن قطع ساحة النسور وسط بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن قطع نفق النسور باتجاه الحارثية لمدة 30 يوماً.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيتم قطع نفق النسور باتجاه الحارثية لمدة 30 يوماً لغرض صب روافد مجسر النسور باتجاه شارع الزيتون".



يذكر ان بغداد تشهد حملة كبرى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في مختلف انحائها".