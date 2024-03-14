صحة النجف تكشف سبب تزايد الإصابة بالحصبة وتوجه دعوة

كشفت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، سبب تزايد الإصابة بالحصبة، فيما وجهت دعوة الى الأهالي.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اغلب المصابين بمرض الحصبة هم المتهربين من اللقاح"، فيما اشارت الى انها "عازمة على لقاح ٣٦٠ ألف طالب".



ودعت الدائرة الأهالي، بحسب البيان، الى "تلقيح اولادهم والذهاب إلى أقرب مركز صحي"، مبينة ان "اللقاح يؤخذ ثلاث مرات".