الصداقة البريئة.. مصرع طفلين جراء سقوطهما بحفرة شمالي البصرة

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، ان "طفلين بعمر الـ9 سنوات لقيا مصرعهما جراء سقوطهما بحفرة عميقة ضمن مشروع متلكئ بمنطقة هور السعد في قضاء القرنة شمالي البصرة".وأضاف، انه "بعد سقوط الطفل الاول في حفره المياه حاول صديقه الثاني إنقاذه لكن لم يتمكن".