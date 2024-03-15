الصحة تفتح استمارة التعيين لخريجي كليات الطب (2022-2023)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن فتح باب التعيين لخريجي كلية الطب للعام الدراسي 2022- 2023.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي الجامعات العراقية من كلية الطب العام من خريجي العام الدراسي (2022 - 2023) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الالكترونية الإحصائية".



واشار البيان الى أن "الاستمارة الالكترونية ستبقى مفتوحة لمدة (15 ) يوماً".