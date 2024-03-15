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بغداد تطلق "التقاطعات الذكية" والأرقام الشمالية "مشمولة".. تعرف على المخالفات وأماكن الكاميرات
محليات
2024-03-15 | 06:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,102 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
انطلقت عملية تطبيق النظام المروري الذكي اليوم الجمعة في العاصمة بغداد، فيما تستعرض السومرية نيوز المخالفات التي ستتم المحاسبة عليها وأماكن وتقاطعات تفعيل الغرامات الالكترونية.
وبحسب مديرية المرور العامة، فأن المخالفات التي ستتم المحاسبة عليها عبر كاميرات المراقبة، هي عدم ارتداء حزام الأمان السائق والراكب، واستخدام الهاتف النقال، والسياقة بتهور ورعونة، وغلق المسار الأيمن، واجتياز خط العبور في التقاطعات.
وبدأت الكاميرات بالعمل في 5 تقاطعات في جانب الرصافة، وهي تقاطع المثنى (ملعب الشعب)، وتقاطع حماة، وتقاطع شارع الربيعي، وتقاطع زيونة، وتقاطع شارع فلسطين (مول النخيل)".
فضلا عن شمول الخطوط السريعة بكاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة وهي ثلاثة (سريع محمد القاسم، وطريق سريع الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)، ومن اعلى سيطرة 75 مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل".
وتم تحديد السرع المختلفة حسب مسار الشارع، حيث ان السرعة المقررة على يمين الشارع 80 كم بالساعة، وفي المنتصف 100 كم بالساعة، ويسار الطريق يكون 120 كم بالساعة، مايعني انه اذا قام شخص بالسير بسرعة 120 كم بالساعة وهو في وسط الشارع والمحدد بـ100 كم بالساعة، سيتم التقاط صورة له ويعد مخالفا.
وارتباطا مع التقاطعات الذكية، صممت مديرية المرور، تطبيقا الكترونيا يتم ادخال بيانات صاحب المركبة في التطبيق، وبعدها ستصله أي مخالفة يتم تصويرها، من خلال ارسال رسالة لها صور للمركبة ولرقم المركبة اثناء ارتكاب المخالفة.
وحتى العجلات ذات الرقم الشمالي أيضا يتم تطبيق المخالفات عليها، بحسبما اظهر التطبيق المباشر لمديرية المرور العامة اليوم الجمعة.
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