الهجرة تباشر بتوزيع 4 ملايين دينار لكل أسرة عائدة حديثاً إلى قضاء سنجار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وبناءً على توجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، باشرت كوادر الوزارة بتوزيع (صكوك) المنح المالية للأسر العائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة".واضافت ان "هذه المبادرة تأتي، تشجيعا للأسر النازحة على العودة الطوعية قبل موعد إغلاق مخيمات النزوح في 30 من شهر تموز المقبل حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وتابعت الوزارة انه "سيتم شمول بقية الأسر التي ستترك المخيمات وتعود إلى مناطقها بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة".