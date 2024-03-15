بينها تدخين الاركيلة وقت الصيام.. الصدر يجيب على مجموعة مسائل دينية

أجاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، على مجموعة مسائل دينية، بينها تخص تدخين الاركيلة وقت الصيام.

أدناه مجموعة المسائل وأجوبة الصدر عليها، كما نشرها مكتب التيار الصدري الإعلامي: