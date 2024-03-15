لأسباب مجهولة.. القوات الأمنية تطلق النار بشكل عشوائي في الكاظمية (فيديو)

تداولت مواقع التواص الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو تظهر فيه القوات الأمنية وهي تطلق العيارات النارية بشكل عشوائي في مدينة الكاظمية.

وبحسب المقطع الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، فقد أظهرت اللقطات قيام قوات الامن قبل قليل ولأسباب مجهولة بإطلاق نار وترهيب المواطنين في مدينة الكاظمية شارع الامام علي عليه السلام".