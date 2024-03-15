إغلاق بوابة المنطقة الخضراء من جهة التخطيط بالكتل الكونكريتية

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بإغلاق بوابة المنطقة الخضراء من جهة التخطيط بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اغلاق بوابة المنطقة الخضراء من جهة التخطيط بالكتل الكونكريتية".



وأضاف، ان "الإغلاق جاء لأغراض الصيانة التي ستستمر لمدة 30 يوما".

