السليمانية.. تساقط امطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد "الحالوب" (صور)

وثق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، تساقط امطار غزيرة في محافظة السليمانية مصحوبة بحبات البرد "الحالوب".





كما أظهرت الصور حبات البرد المتساقطة بحجم كبير.



الصور ادناه:





واظهرت صور اطلعت عليها السومرية نيوز، "تساقط امطار غزيرة في محافظة السليمانية مصحوبة بتساقط حبات البرد "الحالوب".كما أظهرت الصور حبات البرد المتساقطة بحجم كبير.الصور ادناه: