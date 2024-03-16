بعد غرق القرنة.. بصريون على ظهر "المشحوف" يحملون العيداني المسؤولية (فيديو)

وبحسب الفيديو المتداول، حمل أهالي منطقة هور السعد، المحافظ أسعد العيداني المسؤولية بسبب ضعف البنى التحتية للمناطق وانعدامها في مناطق أخرى، مما جعلها عرضة للغرق وخسارة الممتلكات في أقل موجة مطر قد تضرب المحافظة.ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي بعد ركوب عدد من المواطنين في "المشحوف" والتنقل به عبر شوارع المنطقة الغارقة، كما يظهر في الفيديو غرق العديد من السيارات ودخول المياه بمستويات مرتفعة داخل المنازل.ادناه مقطع الفيديو: