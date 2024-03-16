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خزينة العراق تنتظر "الضرائب" من المشاهير.. كم يكسب "اليوتيوبرية والتيك توكرز"؟

محليات

2024-03-16 | 03:56
خزينة العراق تنتظر &quot;الضرائب&quot; من المشاهير.. كم يكسب &quot;اليوتيوبرية والتيك توكرز&quot;؟
3,255 مشاهدة
جاء في المادة 17 من الموازنة 2023 ان تقوم وزارة المالية بإلزام هيئة الضرائب باستحصال ضريبة الدخل من شركات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، فضلا عن رسوم نشر وترويج من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهيئة العامة للضرائب قالت انها تدرس إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل ومن بينها إعلانات الفيس بوك للضرائب بنسبة 30% أسوة ببقية الدول دون تحميل أية رسوم إضافية على العراقيين المعلنين"، مشيرة الى ان هنالك قرار بفرض ضرائب على إعلانات التيكتوكرز والبلوغرز واليوتيوبرية وبعض المشاهير ممن لديهم متابعون والقرار لمجلس الوزراء وصدر بهذا الشأن والآن نبحث عن آلية لتطبيق هذه الضرائب مقارنة بدول مجاورة.

لعل اكثر ما يثير للأهمية هو حجم الإيرادات المالية المتوقعة لخزينة الدولة البالغة 5 ملايين دولار شهريًا تتوقع الضريبة استحصالها من 85 قطاعا جديدا من بينها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي يطرح تساؤلات عن حجم الأموال التي يحصل عليها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

ولاتوجد إجابة واضحة ولا حتى ارقام تقديرية عن حجم إيرادات وارباح مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لكن تقديرات تشير الى ان الإنفاق الإعلاني في سوق إعلانات الفيديو في العراق من المتوقع ان تبلغ 28.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024 لمختلف أنواع الانفاق الدعائي.

وعالميًا، يبلغ حجم سوق تسويق المؤثرين على مواقع التواصل 24 مليار دولار في 2024 بنسبة ارتفاع تبلغ 140% فقط خلال 4 سنوات مقارنة بـ2020

وخلال استطلاع عالمي أجري عام 2024 بين وكالات التسويق والعلامات التجارية، ذكر 22.4 بالمائة من المشاركين أنهم استثمروا 10 إلى 20 بالمائة من ميزانية التسويق الخاصة بهم في التسويق المؤثر عبر المؤثرين بمواقع التواصل، وخصص 26% أكثر من 40% لهذا النوع من أنشطة التسويق الرقمي.

في عام 2022، بلغ الإنفاق على التسويق عبر المؤثرين في العالم حوالي 29.14 مليار دولار، وخلال عام 2023 وصل الإنفاق على التسويق عبر المؤثرين عالميًا إلى 34.08 مليار دولار، بينما بلغ في الولايات المتحدة لوحدها 26.09 مليار دولار.
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