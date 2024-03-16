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الكويت ستزوّد 166 ألف منزل عراقي بالكهرباء.. السومرية تحصي إجمالي مشاريع الربط مع الجوار
محليات
2024-03-16 | 05:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,800 مشاهدة
السومرية نيوز-خاص
من المؤمل ان يكتمل الربط الكهربائي العراقي الخليجي مع الكويت نهاية العام الحالي، ليحصل العراق على 500 ميغا واط من الكهرباء، فيما اجرت السومرية نيوز مراجعة إحصائية لاجمالي عقود الربط الكهربائي العراقي مع دول الجوار، وقيمة ماتوفره عمليات الربط هذه والتي من المؤمل ان يشكل ربط الجوار 10% من اجمالي الطاقة الكهربائية في العراق.
وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، قال ان بغداد ستكمل الربط مع شبكة الكهرباء الكويتية بحلول نهاية 2024 وستبدأ في الحصول على 500 ميغاوات من الكهرباء، مبينا ان الربط مع الكويت اكتمل حاليا بنسبة 45%.
وتمثل الـ500 ميغا واط التي سيتم الحصول عليها من الكويت، مانسبته 2% من اجمالي الطاقة الكهربائية التي ينتجها العراق البالغة 22 الف ميغا واط، وهي تكفي لتزويد الكهرباء لـ166 ألف منزل وعائلة.
ويبلغ اجمالي مشاريع الربط الكهربائي العراقي مع دول الجوار اكثر من 3650 ميغا واط، بعضها مكتمل والبعض الاخر لم ينته حتى الان، حيث تجري السومرية نيوز، جردة حساب لاجمالي مشاريع الربط الكهربائي.
اول مشروع في الربط الكهربائي العراقي مع دول الجوار، تم تنفيذه مع ايران خلال الفترة بين 2004 و2011، وتبلغ قدرته 1500 ميغا واط.
اما المشروع الثاني، هو الربط مع الأردن وتم البدء به أواخر عام 2022 ومن المؤمل ان يتم تشغيله قريبا بطاقة 150 ميغا واط، ومن ثم يمكن ان ترتفع الى 900 ميغا واط مستقبلا.
اما المشروع الثالث فهو الربط مع تركيا، وبطاقة 500 ميغا واط، وتم البدء به أوائل عام 2022 وتم الانتهاء من الخط لكن لم يتم وضع اللمسات النهائية على الأسعار وتفاصيل العقد.
المشروع الرابع، هو الربط الكهربائي مع مجلس التعاون الخليجي، وعبر الكويت، والبالغة طاقته 500 ميغا واط، ومن المؤمل تشغيله أواخر العام الحالي ومن الممكن ان تصل الطاقة النهائية الى 1800 ميغا واط.
الربط الخامس، هو مع السعودية بطاقة ألف ميغا واط، وتم البدء بالمشروع منتصف 2023 ومن غير المعلوم متى سينتهي.
وبينما يبلغ اجمالي مشاريع الربط الكهربائي 3650 ميغا واط، من المؤمل ان ترتفع الى نحو 6 الاف ميغا واط مستقبلا، فهذا يعني ان مشاريع الربط الكهربائي ستشكل قرابة 10% من اجمالي الطاقة الكهربائية التي ينتجها العراق.
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