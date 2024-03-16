في الذكرى الـ36 للفاجعة.. السامرائي: ندعم تحقيق تطلعات أبناء حلبجة

وقال السامرائي، في منشور له على منصة "أكس"، "في الذكرى الـ36 لفاجعة حلبجة، نجدد تضامننا مع مظلومية ذوي الضحايا ووقوفنا إلى جانبهم ودعمنا لكل الخطوات اللازمة لتحقيق تطلعات ابناء المدينة في العيش الحر الكريم".وأضاف، "الرحمة والخلود للشهداء والسلام على حلبجة اليوم وهي ترفل بالأمل والاستقرار".