النزاهة تكشف تفاصيل تخص ثلاثة متهمين سرقوا مليارات

كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، السبت، عن تفاصيل تخص ثلاثة متهمين سرقوا مليارات وهربوا الى الخارج.



وقال حنون خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف، وحضرته السومرية، "علينا أن نعمل مع الإعلام لفضح الفاسدين وهو جزء مهم من عمل النزاهة".

وأضاف أن "هناك متهماً في طور الاسترداد من سوريا سارق 760 مليون دينار من مصرف الرشيد ومحكوم بعشر سنوات غيابي"، مضيفاً أن "هناك متهمة قبض عليها في روسيا وفي ذمتها 6 مليار و500 مليون دينار عراقي تعمل في وزاره الصحة هربت في 2008 وحكم عليها بسبع سنوات".

وكشف حنون أن "هناك متهماً ثالثاً قبض عليه في الاردن محكوم بسبع سنوات لم يعرف كم سرقته"، مؤكداً أن "اربعة آلاف مليار دينار عراقي سرقت في أيام وهذا يعطينا سمات زمن حكومة ضعيفة".

ولفت حنون الى أنه "نعمل على استرداد اثنين من الكويت سرقوا 125 مليون دولار في حوزتهم"، مضيفاً أن "في الأيام المقبلة لدي مؤتمر لكشف التلاعب في العقارات وصدرت أوامر قبض بشأن ملفات العقارات في النجف".