البصرة.. تظاهرة لملحق التربية للمطالبة بتثبيتهم

تظاهر المئات في البصرة، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإصدار أمر بتثبيتهم ضمن ملحق تربية المحافظة.



وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن ملحق تربية البصرة من محاضرين واداريين لعام 2020 تظاهروا، قبل قليل، أمام تربية البصرة.

وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا خلال التظاهرة بإصدار امر اداري بتثبيتهم ضمن القوائم التي اعلنت سابقا والتي تضم أكثر من 30 ألف متعاقد.