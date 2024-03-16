الباوي يدعو لضرورة دعم خطوات الحكومة والحكومات المحلية

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، إن "الحاج محمد يستقبل السيد عمار الحكيم والوفد المرافق له اليوم في مكتبه"، مشيراً الى أن "الباوي بارك حلول شهر رمضان الكريم وجدد العزاء بذكرى وفاة عزيز العراق (رحمه الله تعالى)"وأضاف البيان أن "الباوي دعا إلى التعاون والتكامل بين المؤسسات كافة لتقديم الخدمة للمواطنين مع ضرورة دعم خطوات الحكومة والحكومات المحلية بما يصب بمصلحة البلد".