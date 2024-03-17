خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بازدحامات بغداد صباح اليوم الاحد 17 اذار 2024.

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى معارض النهضة



سريع القناة عند مدخل الأمين ومن مجسر حمورابي الى مجسر الحبيبية



شارع مثنى الشيباني وبور سعيد والثورة الرابطات بين سريع القناة وسريع محمد القاسم الشارع بين جسر الطالبية ومجسر المستنصرية مزدحم السايدين نفق النداء وصولا الى مجسر المستنصرية شارع المشاتل من نفق النداء الى ساحة عنتر وساحة عنتر مزدحمة ومتصل بازدحامات شارع أبو حنيفة مجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بكليات باب المعظم ومدينة الطب جسر باب المعظم وشارع حيفا من تقاطع الطلائع الى وزارة الثقافة من نزلة جسر 14 رمضان الى مقبرة براثا شارع 14 رمضان من جسر 14 رمضان الى مستشفى الطفل المركزي جسر سريع أبو غريب وصولا الى الإسكان شارع المنصور والرواد والبيجية الشارع من تقاطع العمل الشعبي وصولا الى سريع الشعلة مزدحم شارع الأردن من نفق الشرطة وصولا الى سيد الحليب شارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل وصولا الى مجسر القادسية جسر الطابقين ازدحام طويل ازدحام متصل شارع قطر الندى من السيدية متصل بجسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغداد سريع وجسر الدورة وصولا الى الجسر العنكبوتي



