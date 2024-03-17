نينوى ستغيّر خارطة تصميمها الأساس.. 160 ألف دونم ستضاف لمساحة المحافظة

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل إن العقد الذي سيتم توقيعه مع شركة ايطالية عالمية مختصة تمهيداً للمباشرة بتوسيع التصميم الأساس للمدينة، سيضيف مساحة 160 ألف دونم إلى مدينة الموصل، وبالتالي احياء فرص النهوض والاستثمار التي توقفت خلال المدة الماضية، بسبب عدم توسيع المدينة منذ أكثر من عقدين، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار الى أن مشروع مدينة الغزلاني السكني، يعد واحداً من خمسة مشاريع كبيرة سكنية ستنفذ في البلاد، وستتضمن إنشاء جامعة ومستشفى ومدارس اضافة إلى تشييد 28 ألف وحدة سكنية.وتبلغ مساحة محافظة نينوى اكثر من 14 مليون دونم، مايعني ان المساحة الجديدة سترفع مساحة المحافظة بنسبة اكثر من 1%.