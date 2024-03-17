الحصبة "تتوحش" عالميًا بسبب كورونا.. والعراق يستعد لتلقيح 8 ملايين تلميذ قريبًا

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، إنَّ الحملة التلقيحية ستشمل ثمانية ملايين تلميذ بالمدارس الابتدائية ممن تتراوح أعمارهم بين ست سنوات إلى 12 سنة، بجميع محافظات البلاد بضمنها محافظات الإقليم، وستنفذها ثمانية آلاف فرقة صحية مختصة.وبين ان الحملة تم تأجيلها لما بعد شهر رمضان، لتنطلق بعد انتهاء الشهر الفضيل مباشرة وستستمر لمدة عشرة أيام متتالية.ودعا أولياء أمور التلاميذ إلى ضرورة أخذ اللقاح لأولادهم لتلافي انتشار المرض، كاشفاً عن تخصيص الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكثر من 10 مليارات دينار لتغطية نفقات الحملةوتشير منظمة الصحة العالمية الى ان تفشي مرض الحصبة ولاسيما بين الأطفال اخذ بالارتفاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تفويت اكثر من 60 مليون لقاح بالحصبة بسبب الانشغال بكورونا، مشيرة الى ان حالات الحصبة في عام 2022 زادت بنسبة 18%، وزادت الوفيات بنسبة 43% على مستوى العالم مقارنة بعام 2021.