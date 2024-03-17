طبقاً لفتاوى والده.. التيار الصدري ينشر الأسئلة المجابة من قبل الصدر (صور)

السومرية نيوز – محليات



نشر المكتب الإعلامي للتيار الصدري، اليوم الاحد 17 مارس/اذار 2024، الأسئلة المجابة من قبل زعيم التيار السيد مقتدى الصدر في اليوم السادس من شهر رمضان.

أجوبة السيد الصدر ادناه:

