وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تستنكر حادثة الاعتداء على اثنين من مدرسي ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان للبنين في قضاء أبي الخصيب من قبل عدد من أولياء الأمور صباح الأحد 2024/3/17 حيث قاموا بضربهما بعد أن كانا يحاولان فض شجار حدث بين الطلبة خارج المدرسة مما أدى إلى جروح خطيرة نقلوا على أثرها إلى المستشفى مخترقين حرمة المؤسسة التربوية باستخفاف واضح".وأهابت المديرية، بالقوات الأمنية والسلطة القضائية "الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المساس بمدارسنا ومؤسساتنا، ونؤكد بأن مديريتنا سوف تتابع اجراءات الشكوى عبر مشاورها القانوني للحفاظ على هيبة المؤسسة التربوية".وبحسب مصدر من داخل البصرة، فإن اعتداء أولياء الأمور على التدريسيين تم عبر "الكرك".