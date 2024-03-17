الداخلية تحسم الجدل بشأن تغريم المركبات الشمالية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم، اجتماعاً مع مديرية المرور العامة لمناقشة تجربة الإشارات الذكية ونتائجها الإيجابية في الشارع ومدى تفاعل المواطنين مع القانون وتطبيقه".وشهد الاجتماع، وفق البيان، "الايعاز لمديرية المرور برفع الغرامات المرورية للعجلات المرقمة برقم شمالي الى مرور الإقليم لتغريم المخالفين منهم".وأكد البيان، على "الإسراع بتخطيط الطرق والعلامات المرورية، والتوسعة في بعض مواقع التسجيل لفك الزخم فيها وإنشاء مواقع جديدة، فضلاً عن مناقشة مشروع تبديل لوحات العجلات".