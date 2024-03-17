بعد عودته من كربلاء.. حادث سير يودي بحياة "عقيد" في البصرة

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع في قضاء سيد دخيل بمحافظة البصرة أودى بحياة ضابط في وزارة الداخلية برتبة "عقيد" وإصابة اثنين من أفراد عائلته".وبين، أن "الحادث وقع بعد عودتهم من زيارة كربلاء".