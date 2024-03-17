البصرة.. اعتقال ثلاثة متهمين بالاعتداء على "كادر تدريسي"

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبايعاز من قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبد الرضا السعد على الحماية الكاملة للكوادر التدريسية من اي اعتداء، القت مفارز قسم شرطة ابي الخصيب القبض على ثلاثة متهمين لاعتدائهم على الكادر التدريسي لثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان".

وأكدت قيادة الشرطة أنها "لن تتهاون مع اي شخص يحاول التجاوز او الإعتداء على العناصر الامنية"، مشيرة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".