الجامعات العراقية تتذيل قوائم التصنيفات العالمية.. (فيديو)

احتلت الجامعات العراقية مراكز متدنية في قوائم التصنيفات العالمية.

وتتذيل الجامعات العراقية قوائم التصنيفات العالمية بعد تحول اغلبها من تعليمية الى تجارية، بحسب مراقبين.

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