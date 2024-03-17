السيد الصدر لأهالي غزة: شكراً لقبولكم هدايانا

وقال الصدر في تغريدة أدناه نصها، "بعد انتهاء حملة الزهراء عليها السلام لا يسعني الا ان اقف مرفوع الرأس شاكرا لكل من ساهم بهذه الحملة المباركة لايصال الهدايا لاهلنا في غزة".وأضاف "كانت حملة عظيمة فيها اعلى مستويات التضحية والكرم والجود"، معربا عن شكره لاهالي غزة بالقول "شكراً لكم مقدما لقبولكم هدايانا"وأدناه نص التغريدة..