السامرائي والحكيم يبحثان أهمية إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أهمية إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية.

وقال تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي في مكتبه ببغداد مساء اليوم سماحة السيد عمّار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني والوفد المرافق له".

وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة وأهمية إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية والمضي قدماً بعجلة العملية السياسية ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية".

وأشاد السامرائي بـ"الدور الفاعل والمحوري لسماحة السيد عمّار الحكيم في دعم المسار الديمقراطي من خلال جولاته المتواصلة محليا وإقليميا ودولياً".