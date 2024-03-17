مراقبون يصفون دور هيئة الاعلام والاتصالات بالإيجابي ويطالبون بدعمها

اثنى مراقبون للشأن الإعلامي، على دور هيئة الاعلام والاتصالات في مراقبة عمل وسائل الاعلام وتحديداً القنوات الفضائية، واصفين دورها بالإيجابي.

وقال المراقبون في أحاديث لـ السومرية نيوز، إن "دور هيئة الاعلام والاتصالات إيجابي في مراقبة عمل وسائل الاعلام في مقدمتها القنوات الفضائية لاسيما خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف المراقبون أن "ما تقدمه هيئة الاعلام والاتصالات يفوق ما تقدمه مؤسسات حكومية أخرى"، مطالبين بـ"دعم دور الهيئة من اجل مواصلة عملها بما يصب في مصلحة الدولة بشكل عام"، مشيرين الى "جهود رئيس الهيئة علي المؤيد بهذا الشأن".