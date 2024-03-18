بعدسة السومرية.. شوارع بغداد بعد امطار رمضان

السومرية نيوز – محليات



رصدت عدسة السومرية، اليوم الاثنين 18 مارس/ اذار 2024، صوراً للأجواء "الشتوية" وتساقط الامطار في العاصمة بغداد خلال شهر رمضان الكريم.



وتشهد بغداد ومحافظات أخرى، أجواء شتائية وامطار من المتوقع بحسب الانواء الجوية ان تستمر الأجواء الممطرة لعدة أيام.





المشاهد ادناه:

