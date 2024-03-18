"أبو علي المسحرجي".. دمام تراثي يوقظ البغداديين منذ عشرات السنين (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



"أبو علي" أو كما يطلق عليه الناس حسين ابو الدمام، يتجول برفقة مجموعته بين أزقة وشوارع مدينة الكاظمية ببغداد، لينبه بضربات دمامهُ الصائمين بوقت السحور، في مشهدٍ يجسد تراثا رمضانيا أعتاد عليه العراقيون منذ عشرات السنين.

أدناه مقطع الفيديو:

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