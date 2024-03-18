23 مليون دونم فقط.. العراق يستغل قرابة 50% من أراضيه الصالحة للزراعة

وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي الشمري إنَّ "مساحة الأراضي الصالحة للزراعة محسوبة من خلال عملية رياضية ووفق قاعدة البيانات الموجودة لدى الدائرة، والتي تشكل نحو %49 من المجموع الكلي للأراضي الزراعية المنتشرة في عموم مناطق العراق"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبيّن أنَّ "هذه النسبة تشكّل نحو أكثر من 51 مليون دونم صالحة للزراعة"، مشيراً إلى أنَّ "المستغل الفعلي من هذه الأراضي يبلغ 23 مليون دونم، أي أنَّ نسبة كبيرة من العجز والخروج من الإنتاج بسبب التغيرات المناخية والتجاوزات على الأراضي الزراعية".وأكد الشمري أنَّ "الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني والوزارة وضعا خططاً لإيجاد حلول ومعالجات لاستغلال الأراضي التي تضررت وحل جميع المشكلات والمستجدات التي تطرأ على الإنتاجية ومنها مشكلتا التصحر والتأثير المناخي، بالتوجه لاستخدام التقانات الحديثة وزيادة الإنتاج بشكل عمودي وزيادة الغلّة".ونبّه إلى أنَّ "الدائرة لها دور مهم في إدارة الأراضي الزراعية في جميع المحافظات، عن طريق المديريات والشعب المنتشرة في الأقضية والنواحي، فضلاً عن سلطتها في إدارة الأراضي وموازنة فعاليات المديرية من خلال التدقيق الفني والإشراف على جميع التخصيصات والتنسيق بين العمليات والمستلزمات الزراعية كافة".