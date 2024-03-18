تربية نينوى تعلن النتائج الأولية لأسماء المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد

ودعت التربية بحسب بيان ورد للسومرية نيوز، المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم مراجعة أقسام التربية في الاقضية والنواحي كل حسب سكنه ما عدا مركز مدينة الموصل تكون مراجعة المعلم والمعلم الجامعي في قسم تربية الحدباء بالجانب الايمن من المدينة والمدرس في قسم تربية أم الربيعين في الجانب الايسر وتكون المراجعة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 اذار/مارس 2024.وأضاف البيان، انه سيتم فتح باب الاعتراضات لمدة 15 يوم اعتباراً من تاريخ اعلان النتائج النهائية لأسماء الفائزين بعد اكمال التدقيق الورقي.رابط الأسماء: