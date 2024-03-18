أكثر من 30 ألف أسرة نازحة في كردستان.. ماذا عن الراغبين بالعودة الطوعية؟

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير، إن الوزارة مستمرة بتوفير أهم احتياجات النازحين لاسيما بعد أن أطلقت الخطة الوطنية لعودتهم بداية العام الحالي، لافتا إلى أن عدد الأسر القاطنة في مخيمات إقليم كردستان يبلغ حاليا 30 ألفا و 500 أسرة نازحة، كاشفا عن ارتفاع أعداد الراغبين منهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، لذا من المتوقع انخفاض عدد القاطنين في المخيمات خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الخطة الوطنية تسير بحسب ما مخطط لها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأردف أن الوزارة بدأت إعداد تقارير خاصة بكل أسرة تنوي العودة إلى مناطق سكناها أو ترغب بالاندماج في مكان استقرارها الحالي، موضحا أن هذه الخطوة مهمة لتهيئة مستلزمات العودة أو الاندماج المجتمعي لكل أسرة نازحة بحسب ما ترغب به.وفي سياق ذي صلة، ذكر جهاكير أن الفرق الميدانية التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين باشرت توزيع 30 ألف (كراسة) بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان، موضحا أنها طبعت بعدة لغات منها (العربية والكردية)، وهي كراسة تعريفية بآلية التسجيل على العودة الطوعية ومميزات العودة وأهميتها للأسرة النازحة وتأثيرها الإيجابي في حياتهم واستقرارهم، فضلا عن مبلغ الأربعة ملايين الذي ستقدمه الوزارة لهم عند عودتهم الطوعية.