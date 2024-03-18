سقوط رافعة "عملاقة" على أحد شوارع الفلوجة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين سقوط رافعة عملاقة في أحد مواقع عمل المجمعات السكنية في مدينة الفلوجة، دون تسجيل أي خسائر بشرية رغم سقوطها وسط شارعين رئيسيين.

أدناه مقطع الفيديو: