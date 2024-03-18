توضيح رسمي من القضاء بشأن إيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة"

السومرية نيوز – محليات



أصدر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً حول إيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة".







وأضاف أن القرار صدر استنادا لأحكام المادة ٤٦ /٥ من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى امام نفس المحكمة".



وفي الـ4 من شهر اذار الجاري 2024، أعلن صباح عطوان، مؤلف الجزء الأول من مسلسل "عالم الست وهيبة"، رفع دعوى قضائية.



وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال عطوان: "قضية رأي عام، تم بحمد الله تسليم ملف "عالم الست وهيبة الجزء الثاني" الى القضاء للفصل فيه الشكر موصول الى وكلائي في العراق المحامي حسن خالد الشوكة المحترم والمحامي الدكتور عبدلله سعد السعيدي المحترم ونحن نثق جدا بالقضاء العادل لاسترداد حقوقنا". المركز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الامر الولائي الصادر عن محكمة بداءة الاعظمية بإيقاف عرض مسلسل (عالم الست وهيبة) جاء بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة utv حيث طالب بإيقاف عرض المسلسل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف".وأضاف أن القرار صدر استنادا لأحكام المادة ٤٦ /٥ من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى امام نفس المحكمة".وفي الـ4 من شهر اذار الجاري 2024، أعلن صباح عطوان، مؤلف الجزء الأول من مسلسل "عالم الست وهيبة"، رفع دعوى قضائية.وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال عطوان: "قضية رأي عام، تم بحمد الله تسليم ملف "عالم الست وهيبة الجزء الثاني" الى القضاء للفصل فيه الشكر موصول الى وكلائي في العراق المحامي حسن خالد الشوكة المحترم والمحامي الدكتور عبدلله سعد السعيدي المحترم ونحن نثق جدا بالقضاء العادل لاسترداد حقوقنا".

*مَن هو "صباح عطوان"؟

وعطوان مؤلف عراقي. بدأ الكتابة للمسرح منذ عام 1960، صعد على خشبة المسرح المدرسي ممثلاً عام 1954 بمسرحية "معن بن زائدة" شكل جماعة المسرح الشعبي عام 1965 التي قدمت بالبصرة مسرحية "حسن أفندي". كتب للإذاعة العديد من الأعمال الدرامية، كما قدم للدراما العراقية الكثير من المسلسلات وكتب عدد من الافلام، يُعد واحداً من أهم مَن كتبَ للدراما العراقية.



*عالم الست وهيبة" الجزء الأول

ومن المعروف أن الجيل الحالي لم يشاهد الجزء الأول ولا يعرف عنه شيئاً فقد عُرِضت أول حلقة منه في عام 1997 إذ تتألق فيه الفنانة فوزية عارف وكأنها بطلة المسلسل بلا منازع بعدها توقف عرضه لأسباب غير معروفة، لكن أُعيد بث المسلسل في صيف عام 1998. وهو من بطولة كل من فوزية عارف وعبد الستار البصري ومكي عواد وغالب جواد وسمر محمد وبهجت الجبوري وأمل طه وآخرين.



ويتحدث العمل عن معاناة العراقيين جراء الحصار والحروب والوضع الاقتصادي للعائلة العراقية، وسطوة الأمن الاقتصادي على الباعة المتجولين وباعة الأطعمة المكشوفة باعتبارها مصدر للجراثيم والمكروبات، وصراع الكسبة مع رجال وزارة التجارة الذين يفتشون الشوارع برفقة رجال الشرطة.



ويعتبر مسلسل "عالم الست وهيبة" من أشهر المسلسلات العراقية، وقد حقق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً عند عرضه في تسعينيات القرن الماضي.