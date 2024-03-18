مكتب الصدر يصدر توجيهاً بشأن "القواعد الجماهيرية الصدرية"

اللجنة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه حسب أمر السيد مقتدى الصدر، توجه اللجنة المركزية للبنيان المرصوص بتطبيق ما جاء بالكتاب الرسمي الصادر من المكتب الخاص المتضمن الاهتمام القواعد الجماهيرية الصدرية البطلة لوفائهم وتفانيهم المستمر بجميع أوامر سماحة القائد و آخرها من حصل من همة وطاعة عالية في حملة فاطمة الزهراء (ع) لنصرة أهلنا (غزة هاشم) وكذا في الدفاع عن القران الكريم ونبذ المثلية وأصحاب القضية وغيرها، لذا على مسؤولي البنيان في عموم المحافظات وبالتعاون مع مسؤولي المؤسسات الصدرية اللقاء مع القواعد الجماهيرية ونقل سلام وتحيات القائد لهم وقضاء حوائجهم والاهتمام بجميع جوانبهم الثقافية والاجتماعية والإنسانية وتذليل الصعوبات الممكنة، وهذا اقل الوفاء لهذه الجماهير الواعية والمخلصة والجيل الشبابي القادم المحب والعاشق لسادته وقادته ال الصدر الكرام.الوثيقة ادناه: