تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل في العراق

الأمانة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق، 2024/3/21، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع عيد الربيع (نوروز)".وعيد النوروز، ويُطلق عليه أيضًا النيروز، أهم الأعياد لدى أبناء القومية الكردية، ويعدّونه يوم رأس السنة، ويمثل "الحد الفاصل بين الشتاء والربيع، و"نوروز" اسم مركب يتكون من كلمتي "نوى" و"روز" ويعني يوما جديدا.