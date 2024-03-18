تزامناً مع الموجة المطرية.. الكهرباء توجه دعوة للمواطنين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تهيب بجميع المواطنين مراعاة الابتعاد عن محددات الشبكة من أعمدة الكهرباء واسلاكها وعدم ملامستها اثناء هطول الأمطار والتبليغ عن أي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على أرواحهم".وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى موجة مطرية من المتوقع أن تشتد ذروتها يوم غد الثلاثاء.