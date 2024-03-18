سفير بريطانيا لدى العراق يتضامن مع المسلمين بطريقته الخاصة

وقال هيتشن في منشور على منصة "أكس"، "وعدتكم راح اصوم ليوم واحد بهذا رمضان، كرمز للتضامن مع المسلمين. فاريد منكم نصائح شلون اكمل اليوم. وطبعا راح اوافيكم باجر من قلب الحدث بالي يصير وياي".وخلال وقت السحور، نشر هيتشن صورة لسحوره وعلق عليها بالقول: "سحوري اليوم بناءً على نصائحكم. ومثل ما وعدتكم راح اوافيكم بالتفاصيل خلال اليوم".كما علق السفير البريطاني على موجة الأمطار الأخيرة، وقال: "المطر والغيوم بركة وخاصة إذا كنت صائم. خمس ساعات فقط تفصلنا عن الإفطار الذي أستضيفه في السفارة!".