ليومين.. عطلة "جزئية" في محافظة عراقية

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، ما نصه: "بمناسبة قرب حلول أعياد نوروز وبغية فسح المجال أمام المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة على أبناء شعبنا عامة وأبناء المكون الكردي خاصة وانسجاماً مع ما جاء في كتاب قائممقامية قضاء طوز في محافظتنا ذي العدد 2041 في 18 آذار 2024".وأضافت، أنه "تقرر اعتبار يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و 20 آذار 2024 عطلة في الدوائر الحكومية وكافة المدارس العاملة في قضاء طوز على أن يستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والأمنية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع عيد الربيع (نوروز).