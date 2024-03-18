فاجعة في الديوانية.. مصرع ثلاثة أطفال أشقاء بمادة سامة

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بمصرع ثلاثة أطفال أشقاء اثر اختناقهم بمادة سامة بمحافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد انتقالهم الى بيت جديد وبالإيجار ثلاثة أطفال من عائلة واحدة فارقوا الحياة اثر اختناقهم بمادة سامة بعد تعفير البيت قبل السكن فيه".

وأضاف المصدر أن "العائلة تسكن في ناحية سومر شمالي المحافظة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.