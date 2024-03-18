الصدر في ضيافة السيد السيستاني

زار زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني.



وذكر مراسل السومرية، ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر زار السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله.



وأضاف، ان الزيارة تأتي ضمن الجولة الرمضانية التي يقوم بها السيد الصدر.



