غداً.. عطلة للمدارس الكرفانية في النجف

قررت مديرية تربية النجف، الاثنين، تعطيل الدوام للمدارس الكرفانية في المحافظة يوم غد.

وقالت المديرية في بيان، إنه "حفاظاً على سلامة ابنائنا الطلبة من سوء الاحوال الجوية، وجه المدير العام للتربية مردان البديري تعطيل الدوام للمدارس الكرفانية فقط".

وأضاف البيان أن "العطلة ليوم غد الثلاثاء الموافق 19/ 3/ 2024".