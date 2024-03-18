النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

أعلن مجلس محافظة النجف، مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.



وقال المجلس في بيان، إن "رئيس المجلس حسين العيساوي قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف 2024/3/19 بسبب سوء الاحوال الجوية واستمرار هطول الامطار".

واستثنت العطلة بحسب البيان "الدوائر الخدمية والامنية".

وكانت مديرية تربية النجف قررت، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام للمدارس الكرفانية في المحافظة ليوم غد.